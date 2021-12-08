كهرباء غزة توضّح الإجراءات والخطط لاستقبال فصل الشتاء وتدعو المواطنين بهذا الأمر

يكثر في فصل الشتاء استخدام الأجهزة الكهربائية خصوصاً أجهزة التدفئة والتي تشكل عبئا كبير على شركة الكهرباء مما يتسبب بحدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في الكثير من مناطق قطاع غزة.



وقالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": "إن الإجراءات والخطط التي تعتمدها كهرباء غزة لاستقبال فصل الشتاء فهي عبارة عن خطط سنوية دورية تبدأ قبل الدخول الفعلي لفصل الشتاء وتتمثل في العديد من الإجراءات المنظمة تبدأ بإجراءات روتينية مثل قص أغصان الأشجار التي تعترض طريق شبكات وأسلاك الكهرباء وذلك لتفادي أي مشاكل في الشبكة تحدثها حركة تلك الأغصان بفعل الرياح".



وأضافت الكهرباء: "إجراءات أخرى مثل غسيل محولات التيار والعوازل وغيرها من مكونات الشبكة لإزالة الغبار والأتربة التي تراكمت خلال فصل الصيف عليها والتي تتسبب بخفض عازليه الشبكات أو التسبب ببعض المشاكل".



وتهتم شركة الكهرباء دائماً بتقديم النصح للمواطنين حول العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها وخاصة خلال فصل الشتاء من بينها التعامل بحكمة مع الأجهزة الكهربائية وعدم الاستهتار بذلك لأن ذلك قد يشكل خطر على حياتهم وحياة ذويهم في المنزل أو خارج المنزل.



ولفتت الكهرباء إلى العديد من الأمثلة التي تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء: "كاستبدال الأجهزة التي تعمل بالكهرباء بأجهزة أخرى تعمل بالغاز الطبيعي حيث أنه موفر للمال وأقل خطورة، حيث يتواجد حاليا بالأسواق أجهزة تعمل بالغاز آمنة بشكل كامل وموفرة بشكل كبير، كما أن الاستفادة من الانارة الطبيعة وقت النهار يقلل النفقات واستبدال لمبات الانارة بلمبات الليد يعد من أهم الطرق لترشيد استهلاك الطاقة".