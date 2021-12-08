شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء ينعى الكاتب الصحفي حسن البطل

رئيس الوزراء ينعى الكاتب الصحفي حسن البطل
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى الأسرة الصحفية والحركة الوطنية وإلى عموم أبناء شعبنا في الوطن والشتات، أحد أعمدة الصحافة الوطنية، الكاتب والصحفي الكبير حسن البطل.

وقال اشتية: إن الراحل البطل نذر قلمه للدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا، واصفا إياه بالمحارب الوطني والمثقف الثوري، معتبرا غيابه خسارة كبيره للشعب الفلسطيني في وقت نحن أحوج ما نكون لقلمه وفكره وعطائه.

وتقدم رئيس الوزراء بصادق مشاعر العزاء من عائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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