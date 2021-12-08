حركة (حماس) تعقب على عملية الطعن في حي الشيخ جراح بالقدس

رام الله - دنيا الوطنعقب عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم في مدينة القدس المحتلة.وقال القانوع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن العمليات البطولية المتصاعدة في الضفة والقدس وكان آخرها فجر اليوم في الشيخ جراح تثبت عظمة شعبنا الثائر وأن مقاومته عصية عن الانكسار".وأضاف: "شعبنا في الضفة والقدس في معركة مفتوحة مع الاحتلال وسيخرج للغزاة وقطعان مستوطنيه في كل وقت ومن كل مكان وبمختلف الوسائل حتى دحره عن أرضنا".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة مستوطنة بجروح خطيرة جراء عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس.