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الأردن يلزم القادمين إليه بإجراء فحص (كورونا) قبل 72 ساعة من القدوم

الأردن يلزم القادمين إليه بإجراء فحص (كورونا) قبل 72 ساعة من القدوم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، مساء الثلاثاء، إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص الكشف عن فيروس (كورونا) (PCR) قبل 72 ساعة من القدوم، اعتباراً من الأحد المقبل (12/12) وفي المعابر كافة.

وقالت الوزارة إنه سيتم أيضاً إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء الفحص حال وصولهم المطار، مشيرة إلى أن الفحوصات لا تستثني متلقي اللقاح.

ويشهد العالم حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، يأتي ذلك تزامناً مع ظهور المتحور الجديد (أوميكرون) والذي أثار قلقاً عالمياً.

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