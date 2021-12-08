شاهد: محيط عملية الطعن بحي الشيخ جراح في القدس

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لمحيط عملية الطعن بحي الشيخ جراح في القدس، والتي نفذتها فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وأصابت فيها مستوطنة إسرائيلية وصفت جراحها بالطفيفية.

















رام الله - دنيا الوطنوأفادت الإعلام الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة مستوطنة بجروح خطيرة جراء عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس.وأشارت صحيفة (معاريف الإسرائيلية)، إلى أن منفذة العملية نجحت بالانسحاب من موقع العملية، وتبلغ من العمر 15 عامًا نفذت عملية طعن في حي الشيخ جراح.وأوضح مستشفى (هداسا) الإسرائيلي بالقدس أن حالة المستوطنة المصابة في عملية الطعن بحي الشيخ جراح بالقدس طفيفة.واستدعت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان عملية الطعن بالقدس، وتجري عمليات بحث عن المنفذة التي فرت من المكان.