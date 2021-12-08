الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على حي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقا عسكريا على حي الشيخ جراح واغلقت كافة الطرق المؤدية إلى الحي الواقع شرق القدس المحتلة؛ واعتدت على المركبات والحافلات، فيما حلقت طائرة احتلالية على ارتفاع منخفض فوق بيوت الحي.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال نفذت حملات اقتحام وتفتيش واسعة في بيوت الحي كما اقتحمت مدرسة خليل السكاكيني الثانوية للبنات في الحي، واعتقلت فتاة من داخل مدرسة الروضة الحديثة.كما أغلقت الاحتلال حاجز شعفاط العسكري في كلا الاتجاهين.وزعمت شرطة الاحتلال أنها تجري عملية بحث عن منفذة عملية طعن أصيبت خلالها مستوطنة اسرائيلية بجروح.