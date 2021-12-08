شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثمانية مواطنين بينهم أسيرة محررة من بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثمانية مواطنين بينهم أسيرة محررة من بيت لحم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، بينهم أسيرة محررة من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.  

وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الاسيرة المحررة شروق محمد موسى البدن (28 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، وامير مراد طقاطقة (19 عاما)، ومحمد إبراهيم ثلجي، ومحمد إبراهيم ديرية (17 عاما) ، وكرم مشرف ديرية (19 عاما)، وجميعهم من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

ومن مدينة بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال: قصي اياد العسليني (23 عاما)، ولؤي هيثم العسليني (20 عاما)، واحمد عبدالله شعيبات (27 عاما).  

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