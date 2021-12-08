طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس





وقالت الهيئة إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما عليهم التواجد الساعة الساددسة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس.