طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس.
وقالت الهيئة إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
كما عليهم التواجد الساعة الساددسة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما عليهم التواجد الساعة الساددسة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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