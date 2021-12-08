شؤون فلسطينية

الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة الجو غائماً وبارداً وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وغزيرة أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً  والبحر هائجاً.

أما الخميس، يستمر تأثرالبلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم  وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون الجو صافياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الأربعاء و الخميس  من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم /ساعة، وخطر التزحلق على الطرقات،  تدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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