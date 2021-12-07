أمين عام مجلس الوزراء يشارك بورقة بحثية في مؤتمر هيئة مكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن "توظيف تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي في فلسطين لا يتم بطريقة ممنهجة حتى الآن"، مؤكدًا "ضرورة حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يحقق الاستثمار الأمثل له في العمل الإداري الحكومي".جاء ذلك خلال تقديمه ورقة بحثية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لهيئة مكافحة الفساد الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في رام الله بعنوان "تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام، حوكمة .. فاعلية .. امتثال".واستعرض غانم أبرز محاور الورقة التي حملت عنوان "الحوكمة الالكترونية وسيلة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية والعدالة والكفاءة في القطاع العام - نموذج الحالة الفلسطينية"، ومنها: "كيف تخدم التكنولوجيا والنظم المعلوماتية مسألة الحوكمة"، و"عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة ومنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية اللذان أقرهما مجلس الوزراء الفلسطيني وكيف يخدمان الحوكمة لكافة أبعادها"، و"أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات نفسها بما يؤدي للاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في العمل الإداري الحكومي".ودعم أمين عام مجلس الوزراء تقديمه بمجموعة من الدراسات، والتجارب الناجحة العالمية والإقليمية، والإحصائيات التي تعرض مقومات فلسطين من الناحية التكنولوجية، واستعداد المجتمع الفلسطيني للتعاطي الايجابي مع تكنولوجيا المعلومات والبيانات الكبيرة، والتي تؤكد أهمية استخدام التكنولوجيا في تعزيز الحوكمة في القطاع العام.وأوصت الورقة البحثية بضرورة استكمال بناء مقومات الحوكمة في القطاع الحكومي الفلسطيني، وبناء منظومة الأعمال التكنولوجية تحت مظلة عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة ليكون أداة مركزية لحوكمة القطاع، و ضرورة حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات لضمان التوظيف والاستثمار الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، والقياس الدوري لمدى نجاح استخدام التكنولوجيا والنظم المعلوماتية، والتوسع باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مراحل التعليم جميعها، وتأطير مستوى التكنولوجيا في فلسطين ضمن المقاييس العالمية لتثبيت وجود فلسطين على الخارطة العالمية.