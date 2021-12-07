وزير التنمية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأسر

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أودواردو كومو، ومدير مشروع "تعزيز نظام المتابعة والتقييم" ستيفاني روسو، سبل تعزيز التعاون والشراكة، لتطوير رزمة التدخلات التي تقدمها الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للأسر المستفيدة.وقال إن "الحكومة تبنت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد لمكافحة الفقر في فلسطين، لتقليل فجوته التي تسجّل ارتفاعًا ملحوظًا في ظل قلة الموارد وارتفاع عدد السكان والأزمات المستمرة، التي كان آخرها أزمة تفشي فيروس (كورونا)".وأضاف: أن "الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية شكّلت اللجنة الوطنية لإعداد استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد، بالتعاون مع (أسكوا) وجامعة الدول العربية"، موضحًا أن "الوزارة تملك رؤية استراتيجية واضحة للانتقال بالأسر من حالة الاحتياج نحو الإنتاج والانخراط في عملية التنمية المستدامة، والاستمرار بسياسة الحماية والرعاية الاجتماعية".من جانبه، أكد كومو مواصلة التعاون والشراكة مع الوزارة لتطوير رزمة الخدمات وتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق الحماية والرعاية والتمكين لتلك الأسر.