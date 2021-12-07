شؤون فلسطينية

عياش يشيد بإعلان الكويت حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل

عياش يشيد بإعلان الكويت حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش ، بإعلان دولة  الكويت الشقيقة  حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل إلى موانئ أخرى

وقال د. عياش في تصريح صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست:" ليس جديدا على دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا اتخاد مثل هكذا مواقف  ضد التطبيع مع دولة الاحتلال "

واعتبر د. عياش أن  القرار يمثل تطبيقاً للسياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائماً إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة".

واضاف أن هذا الموقف الوطني لدولة الكويت  يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال، الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي وينسجم مع التوجهات الرسمية للكويت، التي تؤيد قضيتنا وشعبنا في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية".

وأكد القيادي الفلسطيني على عمق العلاقات الكويتية – الفلسطينية، ودعم الكويت الثابت لفلسطين وشعبها في شتى المجالات، ورفضها على المستويين الرسمي والشعبي التطبيع مع دولة الاحتلال.

ودعا عضو المجلس الوطني الدول الأخرى إلى  اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانئها البحرية في الاستيراد والتصدير، في وقت يواصل فيه قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم".

  وختم قائلا :" تاريخ الكويت المشرف ومواقفها الراسخة تأبى أن تتن لقيمها وثوابتها الأصيلة الداعمة للحق العربي الفلسطيني منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي وعبر جميع المراحل"

ومن الجدير ذكره أنه لا ترتبط الكويت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأعلنت في أكثر من مناسبة رفض التطبيع، والوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

زيارة يبحث مع نقابة المهندسين القضايا الوطنية وتحصين المجتمع وتعزيز الشراكة لتطوير العمل الهندسي

زيارة يبحث مع نقابة المهندسين القضايا الوطنية وتحصين المجتمع وتعزيز الشراكة لتطوير العمل الهندسي

وزير التنمية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأسر

وزير التنمية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأسر

نفوق نحو 3500 دجاجة إثر حريق في مزرعة وسط قطاع غزة

نفوق نحو 3500 دجاجة إثر حريق في مزرعة وسط قطاع غزة

نافذ عزام: العالم كله يتغير وما يعيشه نتائج للتمرد على القيم والأخلاق

نافذ عزام: العالم كله يتغير وما يعيشه نتائج للتمرد على القيم والأخلاق

غانتس: سنواصل العمل من أجل القضاء على &#34;الإرهاب&#34; بالضفة وفي كل مكان

غانتس: سنواصل العمل من أجل القضاء على "الإرهاب" بالضفة وفي كل مكان

اجتماع فلسطيني- أردني يبحث تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري

اجتماع فلسطيني- أردني يبحث تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري

المواصلات بغزة تكشف معلومات جديدة حول حملة التخفيضات الأخيرة على رسوم الترخيص

المواصلات بغزة تكشف معلومات جديدة حول حملة التخفيضات الأخيرة على رسوم الترخيص

مجلس التعليم العالي يقر توصيات &#34;رؤساء الجامعات&#34; بخصوص أحداث العنف

مجلس التعليم العالي يقر توصيات "رؤساء الجامعات" بخصوص أحداث العنف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زيارة يبحث مع نقابة المهندسين القضايا الوطنية وتحصين المجتمع وتعزيز الشراكة لتطوير العمل الهندسي

زيارة يبحث مع نقابة المهندسين القضايا الوطنية وتحصين المجتمع وتعزيز الشراكة لتطوير العمل الهندسي

عياش يشيد بإعلان الكويت حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل

عياش يشيد بإعلان الكويت حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل

نافذ عزام: العالم كله يتغير وما يعيشه نتائج للتمرد على القيم والأخلاق

نافذ عزام: العالم كله يتغير وما يعيشه نتائج للتمرد على القيم والأخلاق

اشتية: نشكر الجزائر على تقديم المساعدة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية

اشتية: نشكر الجزائر على تقديم المساعدة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس يصل تونس في زيارة دولة

الرئيس عباس يصل تونس في زيارة دولة

غانتس يكشف عن مطالبه لتغيير الواقع بغزة.. بماذا نصح حركة حماس؟

غانتس يكشف عن مطالبه لتغيير الواقع بغزة.. بماذا نصح حركة حماس؟

في ظل عدم استجابة الاحتلال.. هل سيشهد قطاع غزة مواجهة عسكرية جديدة؟

في ظل عدم استجابة الاحتلال.. هل سيشهد قطاع غزة مواجهة عسكرية جديدة؟

مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تحدد موعد وآلية صرف المخصصات بالضفة وغزة

مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تحدد موعد وآلية صرف المخصصات بالضفة وغزة

منوعات

&#34;اعتقدوه خطيبها&#34;.. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

"اعتقدوه خطيبها".. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

بطريقة مبهرة.. مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته

بطريقة مبهرة.. مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

الفنانة وسيمة تفتح &#34;باب القفص&#34; مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

الفنانة وسيمة تفتح "باب القفص" مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

&#34;دي جريمة ترتكب بحق البلد&#34; الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

"دي جريمة ترتكب بحق البلد" الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب &#34;أنا فرحانة بقرار طلاقها&#34;

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب "أنا فرحانة بقرار طلاقها"

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

عربي

الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد يشمل تمديد العطلة الأسبوعية

الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد يشمل تمديد العطلة الأسبوعية

العراق: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط المشفى الجمهوري في البصرة

العراق: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط المشفى الجمهوري في البصرة

(سانا): استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرق الحسكة

(سانا): استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرق الحسكة

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني