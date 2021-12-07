عياش يشيد بإعلان الكويت حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش ، بإعلان دولة الكويت الشقيقة حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل إلى موانئ أخرىوقال د. عياش في تصريح صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست:" ليس جديدا على دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا اتخاد مثل هكذا مواقف ضد التطبيع مع دولة الاحتلال "واعتبر د. عياش أن القرار يمثل تطبيقاً للسياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائماً إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة".واضاف أن هذا الموقف الوطني لدولة الكويت يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال، الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي وينسجم مع التوجهات الرسمية للكويت، التي تؤيد قضيتنا وشعبنا في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية".وأكد القيادي الفلسطيني على عمق العلاقات الكويتية – الفلسطينية، ودعم الكويت الثابت لفلسطين وشعبها في شتى المجالات، ورفضها على المستويين الرسمي والشعبي التطبيع مع دولة الاحتلال.ودعا عضو المجلس الوطني الدول الأخرى إلى اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانئها البحرية في الاستيراد والتصدير، في وقت يواصل فيه قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم".وختم قائلا :" تاريخ الكويت المشرف ومواقفها الراسخة تأبى أن تتن لقيمها وثوابتها الأصيلة الداعمة للحق العربي الفلسطيني منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي وعبر جميع المراحل"ومن الجدير ذكره أنه لا ترتبط الكويت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأعلنت في أكثر من مناسبة رفض التطبيع، والوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية.