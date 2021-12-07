نفوق نحو 3500 دجاجة إثر حريق في مزرعة وسط قطاع غزة

عبد الهادي مسلم

نفق نحو 3500 من "الصوص"، اليوم الثلاثاء، إثر حريق شب في مزرعة شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.وأدّى الحريق الكبير الذي حدث إثر خلل في نظام التدفئة وتسرب الغاز، إلى تضرر كامل للمزرعة، التي تعود إلى صاحبها، ناصر إسماعيل السوافيري.وقدّر السوافيري الخسائر بأكثر من 50 ألف شيكل، مبيناً أن عمر "الصوص" لا يتجاوز 30 يوماً.وأشار الى أنه ليست المرة الأولى الذي يتعرض فيها لمثل هذه الخسائر، حيث تكبد خسائر في العدوان الأخير بمبلغ يزيد عن نصف مليون شيكل، فيما لم يعوضه أحد، وفق ما قال.