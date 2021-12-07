المواصلات بغزة تكشف معلومات جديدة حول حملة التخفيضات الأخيرة على رسوم الترخيص

رام الله - دنيا الوطنقال خليل الزيان، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة: "إن حملة تخفيض رسوم الترخيص شملت مكاتب التاكسيات ومكاتب التأجير والورش الفنية ومعارض السيارات".وأضاف الزيان خلال حديثه لقناة (الأقصى): "إن كل منشأة لها علاقة بوزارة النقل والمواصلات وتدفع رسوم ترخيص، سيشملها تخفيض رسوم الترخيص".وأوضح أن تخفيض رسوم الترخيص، يخدم فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني من تجار السيارات وأصحاب الورش والمهن المتعلقة بوزارة النقل والمواصلات.وأكد أن الوزارة تدرس الكثير من الإجراءات للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في ظل الخصار المفروض على قطاع غزة.وأشار الزيان إلى أن هذه الحملات لاقت استحسانا من المواطنين، حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى 23 ألف مركبة تم ترخيصها في الحملة الأخيرة.وقال: "إن الهدف من حملات تخفيض الرسوم على الحرف والمركبات هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وهذا ما تسعى إليه في وزارة النقل والمواصلات"، مضيفاً: "ندرس تمديد فترة حملة التخفيضات أكثر من ثلاثة شهور بعد هذا الإقبال الكبير من المواطنين".وأضاف الزيان: "سنشهد إجراءات جديدة من شرطة المرور لتعزيز سلامة المواطنين وضبط الحالة المرورية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزارته ليس لديها مانع في تقسيط المبالغ المفروض دفعها من المواطنين للتسهيل عليهم.