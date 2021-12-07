دولي

إذاعة فرنسية: اعتقال أحد المتهمين بقتل جمال خاشقجي في فرنسا

إذاعة فرنسية: اعتقال أحد المتهمين بقتل جمال خاشقجي في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إذاعة (آر.تي.إل)، مساء يوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الإذاعة إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي، البالغ 33 عاما، صباح الثلاثاء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.

وأفادت مصادر أمنية وقضائية بأن أحد المتهمين السعوديين في مقتل جمال خاشقجي اعتقل في فرنسا يوم الثلاثاء 7 ديسمبر.

وبحسب معلومات RTL فإن خالد عائض العتيبي، يعد أحد الأعضاء في الكوماندوس الذي اغتال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن خالد بن عائض العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

وأضافت أنه تم وضعه رهن الاعتقال القضائي من قبل شرطة الجو وشرطة الحدود والتي تسعى بشكل خاص لتأكيد هويته بشكل نهائي.

وبينت أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما كان يحمل جواز سفره الحقيقي، وبالتالي سافر باسمه الحقيقي.

وقال مصدر قضائي إن خالد عايد العتيبي "يخضع لإجراءات تسليمه لتركيا"، مضيفا أنه سيتم تقديم السعودي إلى مكتب المدعي العام بباريس صباح الأربعاء، والذي سيبلغه بأمر التوقيف.

وكان خالد عائض العتيبي في القنصلية حيث قتل جمال خاشقجي، وهو واحد من 20 سعوديا مطلوبين للإنتربول في قضية اغتيال الصحفي، وكان قد فر إلى السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي، حيث برأه القضاء.

وأفادت في السياق بأنه لا يعرف متى وكيف وصل العتيبي إلى فرنسا دون أن يتم رصده.

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