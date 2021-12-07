دولي

إيران تكشف موعد استئناف محادثات فيينا النووية.. وفرنسا تعلّق

إيران تكشف موعد استئناف محادثات فيينا النووية.. وفرنسا تعلّق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (تسنيم) للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، اليوم، بأن المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف يوم الخميس في فيينا.

وقالت الوكالة إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن للتقرير من مسؤولين أميركيين أو إيرانيين.

من جهتها، اعتبرت فرنسا، الثلاثاء، أن المقترحات التي تقدّمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بهدف إعادة إحياء الاتفاق غير كافية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "لا تشكل المقترحات التي تقدمت بها إيران الأسبوع الماضي أساسا معقولا يتوافق مع هدف الإبرام السريع (لاتفاق) مع مراعاة مصالح جميع الأطراف".

وعبرت الخارجية عن "خيبة أمل" حيال فشل المحادثات في تحقيق تقدم.

واستؤنفت في 29 نوفمبر في فيينا، المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي بدأت في أبريل، قبل أن تتوقف في يونيو، بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويتولى الوساطة بين الجانبين الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق تنفيذ النص، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

غير أن المفاوضات توقفت مجددا الجمعة، وعادت الوفود إلى عواصمها لدرس المقترحات الإيرانية.

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