شؤون فلسطينية

مجلس التعليم العالي يقر توصيات "رؤساء الجامعات" بخصوص أحداث العنف

مجلس التعليم العالي يقر توصيات "رؤساء الجامعات" بخصوص أحداث العنف
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس التعليم العالي التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، بخصوص أحداث العنف الأخيرة في بعض المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، لمناقشة أحداث العنف التي باتت تظهر في بعض مؤسسات التعليم العالي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومن أبرز التوصيات التي أقرها المجلس: تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز دور الأمن في مساندة الأمن الجامعي، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها، ومن يُضبط بحوزته سلاحاً يتم فصله بشكل نهائي، وأن أية مخالفات أخرى يتم التعامل معها حسب النظام.

وأكد المجلس منع التدخل الخارجي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الأمن الجامعي وضرورة التنسيق المباشر مع أجهزة الأمن ذات صفة الضبط القضائي، وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لتعزيز نهج الحوار وتقبل الآخر، والعمل على طرح مساق جامعي يحمل هذه المضامين.

وقرّر إعادة النظر في أنظمة مجالس الطلبة والعقوبات في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إعداد نظام أساسي موحد لها، من خلال إشراك عمداء شؤون الطلبة مع الوزارة ومجالس الطلبة في لقاءات لهذا الغرض.

كما قرّر تشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم العالي من حيث الأسباب وطُرق التعامل معها ومعالجتها، وكُلّف رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي بمتابعة هذا الموضوع، إذ سيتم تقديم الدراسة لمجلس التعليم العالي مع التوصيات المناسبة.

ودعا مجلس التعليم العالي مرجعيات الأطر الطلابية إلى تقديم التوجيهات لنبذ العنف وإذكاء روح الحوار البنّاء لما فيه خير ومصلحة الوطن، داعيا في الوقت ذاته عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية لعقد اجتماعات دورية لمنع تكرار أحداث العنف، وتعزيز المبادئ التي تركّز على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.

وأوصى باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساسا بأمن المجتمع والدولة.

وقال رئيس مجلس التعليم العالي: "فلسطين غالية وأبناؤها أغلى ما نملك، ونفتخر بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، كما نفتخر بمجالس الطلبة وطلبتنا الذين هم عماد الوطن وأمل المستقبل، وإننا إذ نترحم على روح الطالب الفقيد مهران خليلية، فإننا نؤكد استنكارنا ورفضنا لكافة أشكال العنف في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إذكاء روح التحاور واحترام الرأي والرأي الآخر للحفاظ على جامعاتنا رافعة حقيقية لفلسطين العصرية والمستقبلية".

أخبار ذات صلة

سلطان عمان وولي العهد السعودي: يجب التوصل لتسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سلطان عمان وولي العهد السعودي: يجب التوصل لتسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اشتية: نشكر الجزائر على تقديم المساعدة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية

اشتية: نشكر الجزائر على تقديم المساعدة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس يصل تونس في زيارة دولة

الرئيس عباس يصل تونس في زيارة دولة

اشتية يدعو للتحقيق في دفن إسرائيل للنفايات النووية والكيمياوية والصلبة بالأراضي الفلسطينية

اشتية يدعو للتحقيق في دفن إسرائيل للنفايات النووية والكيمياوية والصلبة بالأراضي الفلسطينية

الرئيس عباس يغادر الجزائر عقب زيارة رسمية

الرئيس عباس يغادر الجزائر عقب زيارة رسمية

غانتس يكشف عن مطالبه لتغيير الواقع بغزة.. بماذا نصح حركة حماس؟

غانتس يكشف عن مطالبه لتغيير الواقع بغزة.. بماذا نصح حركة حماس؟

مم يتكون العائق الذكي الذي بناه جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة؟

مم يتكون العائق الذكي الذي بناه جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة؟

في ظل عدم استجابة الاحتلال.. هل سيشهد قطاع غزة مواجهة عسكرية جديدة؟

في ظل عدم استجابة الاحتلال.. هل سيشهد قطاع غزة مواجهة عسكرية جديدة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: نشكر الجزائر على تقديم المساعدة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية

اشتية: نشكر الجزائر على تقديم المساعدة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية

شاهد: استمرار أعمال إزالة أنقاض &#34;برج الجوهرة&#34; في غزة

شاهد: استمرار أعمال إزالة أنقاض "برج الجوهرة" في غزة

مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقويض لأسس عملية السلام ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية

مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقويض لأسس عملية السلام ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية

المسحال: سنتخذ عدة إجراءات قاسية إن لم يتم صرف الرواتب الخميس المقبل

المسحال: سنتخذ عدة إجراءات قاسية إن لم يتم صرف الرواتب الخميس المقبل

طعم الله: أتممنا الاستعدادات ليوم الاقتراع للانتخابات المحلية المقرر السبت المقبل

طعم الله: أتممنا الاستعدادات ليوم الاقتراع للانتخابات المحلية المقرر السبت المقبل

فصائل المقاومة: نحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات المماطلة برفع الحصار

فصائل المقاومة: نحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات المماطلة برفع الحصار

الخارجية ترحب بالموقف الأمريكي الضاغط لوقف الاستيطان في قلنديا

الخارجية ترحب بالموقف الأمريكي الضاغط لوقف الاستيطان في قلنديا

فلسطين: وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

&#34;اعتقدوه خطيبها&#34;.. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

"اعتقدوه خطيبها".. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

بطريقة مبهرة.. مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته

بطريقة مبهرة.. مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

الفنانة وسيمة تفتح &#34;باب القفص&#34; مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

الفنانة وسيمة تفتح "باب القفص" مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

&#34;دي جريمة ترتكب بحق البلد&#34; الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

"دي جريمة ترتكب بحق البلد" الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب &#34;أنا فرحانة بقرار طلاقها&#34;

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب "أنا فرحانة بقرار طلاقها"

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

عربي

الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد يشمل تمديد العطلة الأسبوعية

الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد يشمل تمديد العطلة الأسبوعية

العراق: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط المشفى الجمهوري في البصرة

العراق: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط المشفى الجمهوري في البصرة

(سانا): استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرق الحسكة

(سانا): استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرق الحسكة

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني