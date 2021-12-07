سلطان عمان وولي العهد السعودي: يجب التوصل لتسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد سلطان عمان هيثم بن طارق وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





كما أكد سلطان عمان وولي العهد السعودي، في بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان للسلطنة، اليوم الثلاثاء، العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن