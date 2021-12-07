اشتية: نشكر الجزائر على تقديم المساعدة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على تقديم مساعدة مالية للخزينة الفلسطينية، وتقديم منح للطلبة الفلسطينيين بالجامعات الجزائرية، وعلى تجديد الدعم السياسي غير المتناهي الذي تبديه الجزائر دوما.كما أشاد بحفاوة الاستقبال للرئيس محمود عباس من قبل نظيره الرئيس عبد المجيد تبون وحكومته وشعبه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يقدر ذلك عاليا، كون الجزائر كانت على مدار التاريخ إلى جانب شعبنا وقضيتنا، على المستوى الشعبي والرسمي، وفيّة لروابط العروبة والأخوة ولقيم الحق ونصرة المظلومين.وتابع: "روح التوأمة بين الشعبين الفلسطيني والجزائري ستبقى على مدار الزمن، فالجزائر كانت دوما محطة آمنة للفلسطينيين وقضيتهم، تدعمهم بشكل ثنائي وفي كل المحافل الدولية والإقليمية".وأوضح: "أن التاريخ المشترك بين الشعبين الفلسطيني والجزائري في التضحية في وجه الاستعمار من أجل الحرية والكرامة والحق، يعزز أواصر الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين في كل زمان وظرف".وأضاف: "واثقون من أن قضيتنا ستكون على رأس أولويات القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، التي تحرص على فلسطين ووحدتها كحرص الفلسطينيين أنفسهم".وقال اشتية "إن الدعم الجزائري سيساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة العامة نتيجة اقتطاعات الاحتلال غير المشروعة، والتراجع الحاد بالدعم الدولي". مضيفاً: "نعوّل على أمتنا العربية في تقديم ما نحتاجه من دعم مالي وسياسي لتجاوز الوضع الحالي".