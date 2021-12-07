الرئيس عباس يصل تونس في زيارة دولة

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة التونسية، في زيارة دولة.وكان في استقبال الرئيس عباس، نظيره التونسي قيس سعيد، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والتونسي، واستعرض الرئيس عباس حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.ويرافق الرئيس: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.