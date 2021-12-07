غانتس يكشف عن مطالبه لتغيير الواقع بغزة.. بماذا نصح حركة حماس؟

رام الله - دنيا الوطنأكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك عدة مطالب يجب على حركة حماس تحقيقها، من أجل تغيير الواقع في قطاع غزة.وقال غانتس خلال مشاركته في مراسم تدشين العائق الذكي حول قطاع غزة: "مطالبنا بسيطة وواضحة من أجل تتغير الواقع في غزة، تتمثل في وقف تعاظم قوة حماس، وهدوء طويل المدى، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع".وأضاف: "إننا نعمل ليل نهار من أجل تحقيق ذلك، والعمليات جارية طوال الوقت فوق وتحت سطح الأرض، وأنصح حماس أن تنشغل بدفع هذه المواضيع وليس بتهديدات فارغة"، على حد تعبيره.