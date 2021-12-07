مم يتكون العائق الذكي الذي بناه جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اليوم الثلاثاء اكتمال بناء العائق الذكي حول قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة سنوات ونصف من العمل على بنائه.وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، ان العائق الذكي، عبارة عن حوالي 65 كيلو متراً، منها جدار تحت الأرض مزود بوسائل تكنولوجية للكشف، وسياج علوي، وحاجز بحري، ونظام كشف، وغرف مراصد إطلاق نار، مما سيمنع التسلل من قطاع غزة.وقال: "هذا المشروع واحد من أكثر المشاريع تعقيدًا التي بنتها مؤسسة الأمن على الإطلاق، وفي النهاية بلغت التكلفة الإجمالية لجميع مكوناته، ثلاثة مليارات ونصف المليار شيكل".بدوره، قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال: "وضعنا جدارا من الحديد والخرسانة وأجهزة استشعار بين تفصل حماس وسكان الجنوب، سنستمر في جهودنا لتحييد كل قدرات حماس على إلحاق الأذى بالإسرائيليين، مع التركيز على التهديد الصاروخي الذي هو الآن في طليعة تركيزنا، سنفعل كل ما في وسعنا لمنع تدفق المعرفة والتكنولوجيا الإيرانية إلى غزة، وسنواصل تعطيل وإحباط أي محاولة من قبل حماس لتفعيل أذرعها في الضفة أو في إسرائيل".