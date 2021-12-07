شاهد: استمرار أعمال إزالة أنقاض "برج الجوهرة" في غزة



وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدة غارات على البرج المذكور خلال العدوان الأخير على غزة دون تدميره بالكامل.



الجدير ذكره، دمر العدوان نحو 10 أبراج وبنايات سكنية كبيرة، سواء مباشرة، أو تمت إزالتها بعد انتهاء العدوان نظرا لتضررها من شدة القصف.













رام الله - دنيا الوطنتتواصل عمليات هدم برج الجوهرة، اليوم الثلاثاء، الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير في أيار/مايو 2021 الماضي.وكانت قد أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في وقتٍ سابق، عن موعد بدء إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة.وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالبرج وهو شارع الوحدة وشارع الجلاء.ويشار إلى أن عملية الإزالة للبرج تحتاج لـ 92 يومًا، وفق دراسة أجرتها الشركة، منبهًا إلى أن توفر الإمكانات والمعدات الكبيرة يساعد على الإزالة في أقل من 30 يومًا.ويتكون البرج من 10 طوابق، ويقع على مساحة دونم، ويوجد فيه حوالي 80 شقة سكنية؛ أغلبها كانت مكاتب صحافة ومحاماة وهندسة.