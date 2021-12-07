مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقويض لأسس عملية السلام ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية



وقال مجدلاني: "إن حكومة الاحتلال تصعد من اجراءاتها العنصرية بمواصلة الاستيطان وعمليات التهجير القسري في القدس، وهدم المنازل والمنشآت".



وتطرق للحصار المالي على الحكومة عقب قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب، والذي يترافق مع انسداد أفق العملية السياسية، وإن أساس الائتلاف الحكومي وبرنامج حكومة الاحتلال قائم على ضم الأراضي الفلسطينية وهو تقويضاً لأسس عملية السلام ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وأشار إلى ضرورة تحرك سويسرا والاتحاد الأوروبي على الأرض وبقرارات عملية واضحة تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن مشاريع الاستيطان.



واضاف مجدلاني" إن القيادة الفلسطينية ترى أن انهاء الانقسام والتحضير لأفق سياسي يشكل نقطة بداية ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى توحيد المؤسسات وإعادة الاعمار وإنهاء الحصار والتهدئة والتحضير للانتخابات العامة".



من جانبه أكد فابريكا على موقف بلاده بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق ذلك، و حضر اللقاء عضوي المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك.







رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين فيكتور فابريكا، اليوم الثلاثاء، واطلعه على اخر التطورات السياسية، والانتهاكات الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم.