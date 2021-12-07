شؤون فلسطينية

نادي الأسير: غداً تُعقد جلسة جديدة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام

نادي الأسير: غداً تُعقد جلسة جديدة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
تعقد يوم غدٍ محكمة الاحتلال في "عوفر" جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم بشأن قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 113 يومًا، حيث يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة في سجن "الرملة".

وكانت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال قد قررت في جلستها السابقة التي عُقدت في الأول من كانون الأول / ديسمبر الجاري، عدم البت في الاستئناف، وأصدرت قرارًا مفاده: "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى."

وبالأمس عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة أخرى للنظر في الالتماس المقدم بشأن قضيته، وقررت كذلك عدم البت في القضية وذلك حتى استنفاد الإجراءات "القانونية" في المحكمة العسكرية، وأبقت الالتماس معلقًا.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 شهور، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) شهور قابلة للتمديد.

المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

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