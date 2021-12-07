المسحال: سنتخذ عدة إجراءات قاسية إن لم يتم صرف الرواتب الخميس المقبل

ونحن بإنتظار الحد الأقصى الذي تم تحديده لنا، وهو يوم الخميس المقبل، ومن ثم سيكون هناك إجراءات إن لم يتم صرف الرواتب".





وأضاف: "أن ذلك دفع المؤتمر العام لإصدار بيان في الأمس، لشروع بالاجراءات القانونية عبر محاكم الأمم المتحدة، لتعويض الموظفين عن هذا الضرر الذي لحق بهم".



وأوضح المسحال أن حالة الأرباك وعدم وجود أمان، دفع الاتحادات لتصدير بيان الأمس، منوهاً إلى أنه إذا زاد عن العاشر من الشهرالجاري، سيكون إجراءات قاسية على الأرض.



وذكر أن الرواتب من البنود التي تم الاتفاق عليه برعاية الدولة المضيفة، بحيث أن يتم صرف رواتب شهر نوفمبر وديسمبر في موعدها، مشيراً إلى أنه أحد إخفاقات الاتفاق، وذلك بعدم الالتزام بصرف الرواتب في موعدها الطبيعي كالمعتاد.







وقال المسحال في حديثه لـ" دنيا الوطن": "إن إدارة الوكالة تقول أن موعد صرف الراتب سيكون بحدود العاشر من شهر ديسمبر الجاري، وهذا يدل على وجود انعكاسات سلبية على الموظفين وأسرهم، لاسيما أن لديهم الالتزامات لدى البنوك ولمؤسسات القطاع خاص"، منوهاً أن ذلك سيؤدي لفقدان الثقة تجاه موظفين الوكالة.