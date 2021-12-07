طعم الله: أتممنا الاستعدادات ليوم الاقتراع للانتخابات المحلية المقرر السبت المقبل

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، انهاء الاستعدادات الخاصة بيوم الاقتراع، المقرر السبت المقبل، لانتخابات الهيئات المحلية.





وأضاف طعم الله في حديث لبرنامج "ملف اليوم"، عبر تلفزيون (فلسطين)، أن العملية تسير وفق الجدول الزمني المخطط له دون أي معيقات"، موضحا أنه تم المرور بكل مراحل الاستعداد للعملية الانتخابية، والآن نحن في مرحلة الدعاية الانتخابية التي ستنتهي مساء الخميس المقبل.





وأشار إلى أن اليوم الذي سوف يسبق الانتخابات أي يوم الجمعة المقبل سيكون يوم صمت انتخابي، ويمنع فيه الدعاية الانتخابية، ليبدأ الاقتراع يوم السبت المقبل".





ولفت طعم الله إلى تدريب 4000 شخص ليديروا العملية الانتخابية، والبدء بشحن البدء صناديق الاقتراع إلى المراكز، كما تم التواصل مع المراقبين المحليين والدوليين.





وأشار إلى وضع بروتوكول صحي بالتعاون مع وزارة الصحة، في ظل انتشار المتحور الجديد لجائحة كورونا، وقال:" العملية سوف تكون سريعة، وكل المطلوب من المواطن هو المعرفة بمركز الاقتراع الذي سجل به، وفي حال كان غير متأكد من العنوان بإمكانه الاتصال على الرقم المجاني ( #600* ) للاستعلام عبر رقم هويته".





وبين طعم الله أن ثلثي القوائم أي ما يقارب الـ65% من القوائم المرشحة للانتخابات هي مستقلة، والثلث الأخير مصنفة كقوائم "حزبية".





وأوضح أن الانتخابات ستكون في 154 هيئة محلية فقط، تبعا لترشح عدد من القوائم فيها، والباقي سيكون "بالتزكية" لترشح قائمة واحدة فقط.





وكشف طعم الله عن وجود فريق داخل لجنة الانتخابات يقوم بمتابعة وسائل الاعلام ميدانيا، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، يبلغ عددهم 7000 مراقب محلي، لكن هذا غير كاف وبالتالي طلبت اللجنة من هيئة الرقابة التعاون معها من خلال الابلاغ عن أية خروقات، لافتاً إلى حضور 100 مراقب دولي للإشراف على نزاهة العملية.





وأشار إلى وجود 1700 صحفي فلسطيني سوف يغطون العملية الانتخابية.

في السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيان لها، توزيع مواد وصناديق الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 من المخازن الرئيسية في مدينة البيرة، إلى جميع محافظات الضفة، وفق الخطط اللوجستية المقرة مسبقا، وصولا ليوم الاقتراع المقرر السبت المقبل، الموافق 11 كانون أول الجاري.

وبينت اللجنة، في بيانها، أنها أتمت تجهيز 717 صندوق ستوزع على محطات الاقتراع في جميع الهيئات المحلية، التي ستشهد اقتراع السبت المقبل، والبالغ عددها 154 هيئة محلية في محافظات الضفة.

وأوضحت اللجنة بأن نقل الصناديق يترافق مع تجهيز وشحن كافة المواد اللازمة لعملية الاقتراع، من سجل ناخبين خاص بكل محطة، وقرطاسية ومواد حساسة تشمل الحبر الانتخابي وأوراق اقتراع لكل هيئة محلية، وكذلك مواد صحية للوقاية من فيروس "كورونا" مثل: الكمامات والمعقمات.

وأشارت إلى أن التوزيع إلى المحافظات سيستمر حتى الخميس المقبل، لتبدأ يوم الجمعة عملية توزيع الصناديق إلى مراكز الاقتراع في الهيئات المحلية، التي ستجري فيها عملية الاقتراع.

ولفتت اللجنة إلى أن عملية التوزيع تتم بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية التي وفرت حماية شرطية لعملية النقل، كما يقوم عناصر الشرطة على حراسة مراكز ومحطات الاقتراع بعد وصول الصناديق ومواد الاقتراع إليها.

رام الله - دنيا الوطن