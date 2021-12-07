الخارجية ترحب بالموقف الأمريكي الضاغط لوقف الاستيطان في قلنديا





و اعتبرته الوزارة خطوة عملية مهمة في الإتجاه الصحيح نحو بذل المزيد من الجهود الدولية لإنجاح إجراءات بناء الثقة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتهيئة الأجواء لاطلاق عملية سلام حقيقية ومفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة، على أن تتبعها مزيداً من الخطوات العملية التي تصب في تحقيق هذا الهدف وفي مقدمتها فتح القنصلية الأمريكية في القدس.





و في ذات الوقت، حذرت الوزارة من حملات اسرائيل التضليلية بشأن مشاريعها الاستيطانية عامة وفي مطار قلنديا بشكل خاص لاسيما وأن اللجنة القطرية للبناء والاسكان أجلت المصادقة على المشروع الاستيطاني ولم تقم بإلغائه، وهو ما يمكننا فهمه أنه محاولة إسرائيلية مألوفة ودارجة لامتصاص الضغط الدولي والأمريكي والتحايل عليه، ريثما تتوفر المناخات السياسية المناسبة لتنفيذه.





و أضافت" هذا التخوف يظهر جلياً من التصريح الذي أدلى به يائير لبيد وزير الخارجية الإسرائيلي الذي تحدث صراحة عن عدم وجود نية إسرائيلية لالغاء المشروع قائلا ( ستضع الحكومة خطة بناء لمنطقة عطروت لن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية)، بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في محاولة إقناع امريكيا بهذا المشروع بشكل تدريجي ولم تتراجع عنه لقناعة لدى الحكومة".





و أكدت على أن جرافات الاحتلال تواصل العمل لتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الاستيطاني التوسعي وتتمسك دولة الاحتلال به لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية، ووضع العقبات أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين كموقف استراتيجي اسرائيلي، تتبع في تنفيذه عديد التكتيكات الآنية لامتصاص ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا المخطط وتراهن على الوقت لتنفيذه.





و اختتمت الوزارة قولها: "هذه الاستراتيجية الاستعمارية التوسعية يعكسها يومياً العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم كما يحدث في جميع المناطق المصنفة (ج)، كان آخر هذه الانتهاكات هدم ثلاث غرف زراعية في نحالين، هدم منزل وبئر مياه وتجريف 105 دونمات في محافظة الخليل ، هدم جرافات الاحتلال اسوار عدد من المنازل في جبل المكبر، التصعيد الحاصل في هدم المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم كما هو الحال في جميع بلدات وأحياء القدس المحتلة".







رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالموقف الدولي والامريكي الرافض للاستيطان، وكذلك بالضغط الامريكي لوقف البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.