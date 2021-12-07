فلسطين: وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114".وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، طولكرم 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117".وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.الإصابات الجديدة:الضفة الغربية: 223قطاع غزة: 114حالات التعافي الجديدة:الضفة الغربية: 130قطاع غزة: 117حالات الوفاة الجديدة:الضفة الغربية: 0قطاع غزة: 1الحالات التي تعالج في المستشفيات: 92| العناية المكثفة: 58| أجهزة التنفس الاصطناعي: 12| عدد الفحوصات: 4820إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوروناالمطعمون جزئياً (جرعة واحدة)فلسطين : 1,351,970الضفة الغربية: 968,735قطاع غزة: 383,235مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)فلسطين: 1,457,050الضفة الغربية: 1,044,728قطاع غزة: 412,322متلقو 3 جرعاتفلسطين: 143,336الضفة الغربية: 123,480قطاع غزة: 19,856عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمينفلسطين: 2,952,356الضفة الغربية: 2,136,943قطاع غزة: 815,413.