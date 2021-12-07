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شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114".
         
وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، طولكرم 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117".

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
    
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 223
قطاع غزة: 114

حالات التعافي الجديدة:
 الضفة الغربية: 130
 قطاع غزة: 117

حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 0
 قطاع غزة: 1

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 92| العناية المكثفة: 58| أجهزة التنفس الاصطناعي: 12| عدد الفحوصات: 4820

إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا
المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)
فلسطين : 1,351,970
 الضفة الغربية: 968,735
 قطاع غزة: 383,235

مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)
فلسطين: 1,457,050
الضفة الغربية: 1,044,728
 قطاع غزة: 412,322

متلقو 3 جرعات
فلسطين: 143,336
 الضفة الغربية: 123,480
 قطاع غزة: 19,856

عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين
فلسطين: 2,952,356
 الضفة الغربية: 2,136,943
 قطاع غزة: 815,413.

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