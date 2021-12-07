فلسطين: وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114".
وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، طولكرم 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117".
وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 223
قطاع غزة: 114
حالات التعافي الجديدة:
الضفة الغربية: 130
قطاع غزة: 117
حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 0
قطاع غزة: 1
الحالات التي تعالج في المستشفيات: 92| العناية المكثفة: 58| أجهزة التنفس الاصطناعي: 12| عدد الفحوصات: 4820
إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا
المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)
فلسطين : 1,351,970
الضفة الغربية: 968,735
قطاع غزة: 383,235
مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)
فلسطين: 1,457,050
الضفة الغربية: 1,044,728
قطاع غزة: 412,322
متلقو 3 جرعات
فلسطين: 143,336
الضفة الغربية: 123,480
قطاع غزة: 19,856
عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين
فلسطين: 2,952,356
الضفة الغربية: 2,136,943
قطاع غزة: 815,413.
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