دولي

بكين توجه تحذيراً لواشنطن بشأن مقاطعتها الأولمبياد الشتوي

بكين توجه تحذيراً لواشنطن بشأن مقاطعتها الأولمبياد الشتوي
تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الصين اليوم الثلاثاء من أن مقاطعة مسؤولي الحكومة الأمريكية لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية دبلوماسيا قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة.

وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن: "المؤامرة الأمريكية لمحاولة إفساد الأولمبياد محكوم عليها بالفشل، بما يؤدي إلى فقدان المكانة المعنوية والمصداقية لأمريكا".

وأضاف في إفادة إعلامية دورية في العاصمة بكين أن بلاده تعارض المقاطعة وإنها ستأخذ "خطوات مضادة حازمة"، مطالباً الولايات المتحدة بالتوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.

وأمس الاثنين، أعلن الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن ترسل وفداً رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين المزمعة مطلع العام المقبل، لافتة في الوقت نفسه أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون بالألعاب ويحصلون على دعم الحكومة الأمريكية الكامل.

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