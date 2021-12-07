تيسير خالد: مبادرة الجزائر استضافة حوار وطني فلسطيني فرصة ثمينة يرحب بها الجميع

و قال خالد: "ذلك بما فيها العدو الاسرائيلي ، ومكنها من التهرب من مسؤولياتها في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال ، بذرائع مختلفة وادعاءات سخيفة بغياب شريك فلسطيني في عملية سياسية تفضي الى تسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي".





وتأتي كذلك من دولة شقيقة لم تتوقف يوما عن مناصرة الشعب الفلسطيني ، ظالما او مظلوما وكان لها مساهمتها الدائمة في توفير الظروف التي تساعد على تجاوز الخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية وعلى ارضها اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988 وثيقة الاستقلال وإعلان قيام دولة فلسطين على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.



وفي ختام تصريحه توجه تيسير خالد بالشكر والتقدير لجمهورية الجزائر الشقيقة ، رئيسا وحكومة وشعبا على تقديم مساعدة مالية لدعم خزينة السلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار وأكد ان الجزائر لم تتخلف يوما عن الوفاء بما عليها من التزامات اتخذت بشأنها قرارات في الجامعة العربية واجتماعات القمم العربية واستمرت تقدم مساعداتها ولم تعبأ يوما بضغوط تمارس عليها لتجفيف الموارد سواء لمنظمة التحرير الفلسطينية او للسلطة الوطنية الفلسطينية ، الأمر الذي يعكس أصالة الشعب الجزائري الشقيق.







وأكد خالد على أن هذه المبادرة تشكل فرصة ثمينة أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية لأنها تأتي في وقتها ، حيث يواجه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ممارسات غير مسبوقة من التطرف والقمع والإرهاب على يد ائتلاف حكومي في اسرائيل يختلف في كل شيء ويتفق على استبعاد مجرد الدخول مع الجانب الفلسطيني في حوار يتجاوز التنسيق الأمني بين الطرفين وتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال.