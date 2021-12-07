سلطة النقد: الخصم من أقساط الموظفين العموميين نسبة وتناسباً مع الدفعة المحولة





رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات للمصارف بشأن طريقة تعامل البنوك الفلسطينية مع رواتب الموظفين العموميين المقترضين، والتي ستتم بطريقة النسبة والتناسب، وذلك تزامناً مع قرار الحكومة الفلسطينية صرف 75% من قيمة رواتب الموظفين العموميين.وأوضحت سلطة النقد بأنه سيتم الخصم من الأقساط المستحقة على الموظف بما يتناسب مع الدفعة المحولة من وزارة المالية وبسقف لا يتجاوز ال 50% من قيمة الراتب المحول.وأشارت إلى أنها تراقب عن كثب مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، كما تعمل على متابعة تسهيل إجراءات صرف الراتب في كافة المصارف وعلى الصرافات الآلية.