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سلطة النقد: الخصم من أقساط الموظفين العموميين نسبة وتناسباً مع الدفعة المحولة

سلطة النقد: الخصم من أقساط الموظفين العموميين نسبة وتناسباً مع الدفعة المحولة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات للمصارف بشأن طريقة تعامل البنوك الفلسطينية مع رواتب الموظفين العموميين المقترضين، والتي ستتم بطريقة النسبة والتناسب، وذلك تزامناً مع قرار الحكومة الفلسطينية صرف 75% من قيمة رواتب الموظفين العموميين.

وأوضحت سلطة النقد بأنه سيتم الخصم من الأقساط المستحقة على الموظف بما يتناسب مع الدفعة المحولة من وزارة المالية وبسقف لا يتجاوز ال 50% من قيمة الراتب المحول.

وأشارت إلى أنها تراقب عن كثب مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، كما تعمل على متابعة تسهيل إجراءات صرف الراتب في كافة المصارف وعلى الصرافات الآلية.

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