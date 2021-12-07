شؤون فلسطينية

فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين بالضفة

فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
ألقى فلسطينيون، زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين كانت تسير على طريق استيطاني بين مدينتي بيت لحم والقدس.

وأفاد موقع "0404" العبري، اليوم الثلاثاء، أن فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين في أثناء سيرها
على ما يسمى بـ"طريق النفق".

وأضافت أن المركبات نجت بأعجوبة من عملية الاستهداف بالزجاجات الحارقة.

كان شبان فلسطينيون ألحقوا صباح أمس الإثنين أضرارًا جسيمة بمركبات مستوطنين جراء رشقها بالحجارة في أثناء سيرها، على
الطريق الواصل بين مستوطني "ريحان" و"مابو دوتان" جنوب مدينة جنين.

ومساء الأحد تضررت مركبات للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة على الطريق الاستيطاني بين مستوطنتي "تفوح" و"أريئيل" المقامتين على أراضي المواطنين شمال سلفيت.

وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين
بالحجارة في الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ينفذها الثائرون الفلسطينيون، بحسب معطيات إسرائيلية.

وشهد الأسبوع الماضي استشهاد فدائي فلسطيني وتنفيذ عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن مصرع وإصابة 7 جنود ومستوطنين
إسرائيليين، ضمن مواجهات اندلعت في 78 نقطة بالضفة والقدس المحتلتين، تخلل بعضها إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة على دوريات الاحتلال.

بينما شهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة
القدس المحتلتين، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة، وفق تقرير لحركة (حماس).

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