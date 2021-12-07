شؤون فلسطينية

المجلس التشريعي يصادق على تعيين النائب العام الجديد بغزة

المجلس التشريعي يصادق على تعيين النائب العام الجديد بغزة
رام الله - دنيا الوطن
صادق المجلس التشريعي بغزة بالإجماع على تعيين محمد نعمان النحال نائباً عاماً جديداً، خلفًا لضياء الدين المدهون.

وأكد المكتب الإعلامي في المجلس التشريعي على أن المصادقة جاءت بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء النظامي في جلسته رقم (11) بتاريخ 2/12/2021 بتنسيب المستشار د. محمد نعمان النحال نائباً عاماً لدولة فلسطين، وبعد تثبت المجلس التشريعي من سلامة الإجراءات والتأكد من انطباق الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية (1) لسنة 2002.

يذكر أن النحال حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي، وعمل مستشاراً في وزارة الخارجية ورئيساً لدائرة المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ ثم رئيساً لقسم القانون في الجامعة الإسلامية، ووكيلاً لوزارة العدل لمدة أربعة سنوات، ورئيساً لهيئة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين (توثيق)، وله عشرات الأبحاث القانونية والمشاركات الأكاديمية والحقوقية.

أخبار ذات صلة

سلطة النقد: الخصم من أقساط الموظفين العموميين نسبة وتناسباً مع الدفعة المحولة

سلطة النقد: الخصم من أقساط الموظفين العموميين نسبة وتناسباً مع الدفعة المحولة

فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين بالضفة

فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين بالضفة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يمنع صيانة واستكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يمنع صيانة واستكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلًا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري بالقدس

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري بالقدس

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين بالضفة

فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين بالضفة

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلًا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري بالقدس

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري بالقدس

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مجدلاني يثمن مبادرة الرئيس الجزائري بالدعوة لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية

مجدلاني يثمن مبادرة الرئيس الجزائري بالدعوة لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية

فلسطين تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو)

فلسطين تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو)

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اليوم برام الله

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اليوم برام الله

منوعات

بطريقة مبهرة.. مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته

بطريقة مبهرة.. مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

الفنانة وسيمة تفتح &#34;باب القفص&#34; مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

الفنانة وسيمة تفتح "باب القفص" مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

&#34;دي جريمة ترتكب بحق البلد&#34; الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

"دي جريمة ترتكب بحق البلد" الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب &#34;أنا فرحانة بقرار طلاقها&#34;

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب "أنا فرحانة بقرار طلاقها"

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

عربي

(سانا): استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرق الحسكة

(سانا): استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرق الحسكة

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني

البنك الأوروبي يعلن تقديمه صفقة تمويل بقيمة 14.7 مليون يورو للأردن

البنك الأوروبي يعلن تقديمه صفقة تمويل بقيمة 14.7 مليون يورو للأردن