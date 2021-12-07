شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا وبئر مياه، وجرفت 105 دونمات في أنحاء متفرقة بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت في منطقة "أبو خشبة"، جنوب مدينة الخليل، منزلا مكونا من ثلاث غرف وتوابعها مساحته (60 مترا مربعا)، وبئر مياه تعود ملكيته للمواطن عادل إسماعيل إبراهيم أبو تركي، ويقيم فيه 13 فردا، وعاثت في الأراضي المحيطة به خرابا.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور،  إن قوات الاحتلال جرفت 60 دونما من أراضي المواطنين بمنطقة "فاتح صدره" في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة محمد، و40 دونما في تجمع بدوي الزويدين التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعائلتي زويدين والبسايطة، وذلك على مقربة من مستوطنة "كرمئيل".

كما جرفت قوات الاحتلال خمسة دونمات بمنطقة صراره، المحاذية لمستوطنة "آصفر" في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، تعود ملكيتها لعائلة شلالدة.

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