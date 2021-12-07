حريق هائل يلتهم قصر تاريخي في تركيا عمره 250 عاما

عبدالله أويار أوغلو

نشب حريق هائل داخل قصر تاريخي عمره 250 عاما، بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، حيث تسبب بأضرار كبيرة في المكان الذي يعتبر أحد الأماكن القديمة في المدينة.وأفادت مصادر محلية أن الحريق التهم قصر "سيري باشا" التاريخي المكون من طابقين في منطقة مراد باشا في المدينة المذكورة، وفقا لـ (العين الإخبارية).ويشار إلى أن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى المنطقة واجهوا أوقاتا عصيبة بسبب انهيار السقف الخشبي للقصر من وقت لآخر، واستغرقت الفرق ساعة من العمل للسيطرة على الحريق.وقال صاحب القصر، محمد علي يلماظ: "إن حرق القصر الذي ورثه عن أجداده جعله حزينًا للغاية".من جهته ،قالرئيس الحي: إن "قصر سيري باشا يبلغ من العمر حوالي 250 عامًا".وأعرب عن أسفه لهذا الحريق، منوهاً أن هناك العديد من القصور غير المستخدمة في المدينة.