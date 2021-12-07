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العراق: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط المشفى الجمهوري في البصرة

العراق: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط المشفى الجمهوري في البصرة
انفجار في البصرة - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل نحو 16 شخصاً وسقوط عشرات الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة قرب محيط المستشفى الجمهوري في مدينة البصرة جنوبي العراق.

ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر محلية عراقية، بأن الانفجار على الأغلب كان جراء سيارة مفخخة كانت واقفة قرب أحد المطاعم في محيط المشفى الجمهوري، في حين قال شهود آخرون إن الانفجار كان بسبب دراجة نارية مفخخة قرب المطعم.

ولم تتضح حتى اللحظة طبيعة الانفجار، ومن يقف وراءه والهدف منه، كما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي حكومي يوضح طبيعة الانفجار وعدد الضحايا.

وعقب الانفجار، هرعت قوات الأمن وسيارات الإطفاء للموقع، وقد تم نقل العشرات من الجثث والجرحى للمشافي في البصرة، كما تمكنت فرق الإطفاء من إيقاف الحرائق المشتعلة جراء الانفجار.

وتعليقاً على الحادثة، قال محافظ البصرة أسعد العيداني: "اعتبر أن الانفجار جاء جراء هجوم إرهابي بدراجة مفخخة أوقع قتلى وجرحى قرب سوق المشفى الجمهوري في البصرة".

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