شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري بالقدس

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري بالقدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس المحتلة، أمام الحافلات والمواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة.

وأفادت مراسلة الوكالة الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز منذ ساعات الصباح الباكر، ما تسبب بتعطيل حركة المواطنين، وخاصة الطلبة، ما اضطرهم إلى عدم الذهاب إلى مدارسهم، أو معاهدهم خارج المنطقة، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تضم أكبر تجمع مقدسي سكاني من تجمعات مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وحي راس شحادة وضاحية السلام وبلدة عناتا.

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