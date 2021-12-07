الاحتلال يحكم بسجن أسيريْن وتأجيل محاكمة آخر وتمديد اعتقال رابع





رام الله - دنيا الوطنقضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي بسجن أسيريْن فلسطينيين وتأجيل محاكمة آخر وتمديد اعتقال رابع.وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة احتلالية أصدرت حكمًا على الأسير محمود علي نواورة، من بيت لحم بالسجن 6 أشهروغرامة مالية 2000 شيكل.و حكمت محكمة الاحتلال العسكرية على الأسير عبد المجيد حسن من رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا وغرامة مالية بقيمة 7000 شيكل.وأضاف إعلام الأسرى" إن محكمة الاحتلال أجلت محكمة الأسير الطالب في جامعة بيرزيت يحيى قاسم، من رام الله إلى تاريخ 19/12/2021".بينما مددت اعتقال الأسير قسام حاتم فقها، من كفر اللبد شرق طولكرم 8 أيام أخرى.و كانت قوات الاحتلال اقتحمت في 26 نوفمبر الماضي بلدة كفر اللبد ودهمت منزل المواطن الأسير المحرر حاتم حافظ فقهاونجله الأسير المحرر قسام، قبل أن تعتقلهما.ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4650، بينهم 40 أسيرة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا(دون تهمة أو محاكمة).