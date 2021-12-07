مجدلاني يثمن مبادرة الرئيس الجزائري بالدعوة لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية



وقال مجدلاني: "ليس غريبا على الجزائر هذه المبادرة وهي استضافت على أرضها واحتضنت 15 نوفمبر 1988، مؤكدا أن قضية فلسطين كانت وما زالت تشكل جزءًا رئيسا للجزائر التي دعمت النضال الفلسطيني وما زالت على مواقفها المبدئية الثابتة في ظل الهرولة العربية للتطبيع".



و تقدم بالشكر لرئيس الجزائر وحكومتها وشعبها على منح 100 مليون دولار لدولة فلسطين، والذي يؤكد على الموقف العروبي الاصيل، وخاصة في ظل الازمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين.







رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي تمت بالتوافق مع الأخ الرئيس أبو مازن لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية خلال الفترة القريبة المقبلة.