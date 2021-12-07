حالة وفاة و114 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 961 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنّ بلغت نسبة التعافي 117 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، واجمالي تراكمي للمصابين 187956 إصابة.وأشارت إلى أنّ بلغ اجمالي الحالات النشطة 1444 حالة، والمتعافين 184856 حالة، والوفيات 1656 وفاة.وأكدت أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.