ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور (أوميكرون) في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون) إلى 21.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 16 من مجمل المصابين هم من العائدين من دول جنوب افريقيا، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، والإمارات، مردفة أن 8 من مجمل المصابين لم يتلقوا اللقاح، و13 تلقوا جرعات مختلفة منها الجرعة الثالثة.وبينت أن هناك اشتباه بإصابة 21 آخرين ولم يتم بعد خروج النتائج النهائية للعينات المخبرية الخاصة بهم، في حين تتواجد 17 حالة أخرى أقل اشتباهًا بالإصابة بالمتحور الجديد وأعيد أخذ العينات منها لفحصها.