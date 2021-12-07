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شؤون فلسطينية

سلطة النقد توضح نسبة الخصومات على قروض موظفي السلطة

سلطة النقد توضح نسبة الخصومات على قروض موظفي السلطة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد، صباح اليوم الثلاثاء، إن سلطة النقد أبلغت المصارف الفلسطينية بخصم الأقساط نسبة وتناسب بما يتناسب مع حجم الدفعة المحولة، بمعنى أن تكون نسبة الخصم تكون 75% من قيمة الأقساط، بسقف لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة للموظفين المقترضين، وذلك بعد قرار الحكومة صرف 75% من قيمة الرواتب.

وأضاف مناصرة في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "هذا القرار متبع منذ فترة، بهدف ضمان عدم خصم المصارف أكثر من 50% من راتب الموظف، واستلام الأخير 50% من راتبه.

وفيما يتعلق بالشيكات، أوضح مناصرة أن متابعة صرف الشيكات سيتم النظر في كل حالة على حدى، لأن جزءاً كبيراً من الشيكات قيمتها منخفضة على الموظف دفعها.

وأشار إلى أنه تم التعميم على المصارف يوم الاثنين الماضي، وسلطة النقد تراقب عمليات الصرف والتزامها بالتعليمات بشأن القروض، وفي حال وجود تجاوزات يجري معالجتها فوراً.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مساء أمس الاثنين أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف اليوم الثلاثاء، عن شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 75% وبحد أدنى 1650 شيكل.

وقالت المالية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "إن رواتب الموظفين العموميين ستصرف بنسبة 75% للجميع وذلك بسبب استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقاباً على ما تُقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى".

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