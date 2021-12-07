عاجل

  • وسائل إعلام عراقية: الانفجار قرب محيط المشفى الجمهوري في البصرة يعتقد أنه ناتج عن سيارة مفخخة

  • وسائل إعلام عراقية: قتلى وجرحى في انفجار قرب أحد المطاعم بمحيط المشفى الجمهوري في البصرة

  • وكالة الأنباء السورية: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرقي الحسكة

شؤون فلسطينية

فلسطين تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو)

فلسطين تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو)
منظمة (الإيسيسكو)
رام الله - دنيا الوطن
فاز مرشح دولة فلسطين، دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، بالأغلبية بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حيث جرى انتخابه خلال انعقاد الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وأهدى دوّاس هذا الفوز إلى الشعب الفلسطيني، وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، وإلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وقال: "إن هذا ثمرة تضحيات الشعب الفلسطيني والدبلوماسية التي يقودها سيادة الرئيس، والحضور الفلسطيني سواء على الصعيد الدبلوماسي أو لدى المنظمات الدولية المتخصصة".

وأضاف: "أن ذلك يدلل على المكانة التي وصلت إليها دولة فلسطين في حضورها المهني والعلمي والتخصصي في العمل مع المنظمات الدولية، لا سيما في الحقول التربوية والثقافية والعلمية".

وشكر دوّاس كافة المؤسسات الفلسطينية التي عملت بتكامل في دعم ترشيح فلسطين بهذه المنظمة، سواء في وزارة الخارجية والمغتربين وإداراتها المتخصصة، أو مستشاري الرئيس، ومندوبية فلسطين في (اليونسكو)، وسفرائنا المعتمدين لدى دول العالم الإسلامي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الأُطُر والمؤسسات التي عملت على دعم هذا الترشيح، وكذلك جهود رئيس اللجنة الوطنية علي أبو زهري، وطواقم اللجنة.

وأكّد دواس على أن هذا الفوز يُرتّب علينا مسؤوليات كبيرة لتقديم رؤية فلسطين لتفعيل عمل منظمة (الإيسيسكو)، من خلال تفعيل مجلسها التنفيذي، لتتمكن المنظمة من النهوض بمسؤولياتها في عالمها الإسلامي بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية، في ضوء ما يواجهه عالمنا الإسلامي من تحديات.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر سبتمبر

موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر سبتمبر

الاحتلال يحكم بسجن أسيريْن وتأجيل محاكمة آخر وتمديد اعتقال رابع

الاحتلال يحكم بسجن أسيريْن وتأجيل محاكمة آخر وتمديد اعتقال رابع

مجدلاني يثمن مبادرة الرئيس الجزائري بالدعوة لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية

مجدلاني يثمن مبادرة الرئيس الجزائري بالدعوة لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية

حالة وفاة و114 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و114 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

سلطة النقد توضح نسبة الخصومات على قروض موظفي السلطة

سلطة النقد توضح نسبة الخصومات على قروض موظفي السلطة

الرئيس عباس يصل تونس اليوم في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل تونس اليوم في زيارة رسمية

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اليوم برام الله

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اليوم برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مجدلاني يثمن مبادرة الرئيس الجزائري بالدعوة لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية

مجدلاني يثمن مبادرة الرئيس الجزائري بالدعوة لتنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية: جرائم الاحتلال لن تكسر من إرادة شعبنا المتمسكة بالحقوق والثوابت

القوى الوطنية والإسلامية: جرائم الاحتلال لن تكسر من إرادة شعبنا المتمسكة بالحقوق والثوابت

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعـة

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعـة

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من الخليل

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من عرابة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من عرابة جنوب جنين

الأسير عبد الحليم البلبيسي يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال

الأسير عبد الحليم البلبيسي يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال

تقرير: 4 شهداء و2341 انتهاكًا للاحتلال في الضفة والقدس خلال نوفمبر

تقرير: 4 شهداء و2341 انتهاكًا للاحتلال في الضفة والقدس خلال نوفمبر

منوعات

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

عبير صبري تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عام

الفنانة وسيمة تفتح &#34;باب القفص&#34; مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

الفنانة وسيمة تفتح "باب القفص" مع المخرج عادل سرحان وتعود للساحة من جديد

&#34;دي جريمة ترتكب بحق البلد&#34; الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

"دي جريمة ترتكب بحق البلد" الملحن حلمي بكر ينتقد أغنية (شيماء)

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بعد خلعها لأزواجها الأربعة.. هند البلوشي تنوي الارتباط للمرة الخامسة

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب &#34;أنا فرحانة بقرار طلاقها&#34;

بلقيس سعيدة بطلاق شيرين عبد الوهاب "أنا فرحانة بقرار طلاقها"

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

بطريقة مبهرة.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

نيللي كريم تظهر بوزن زائد.. هل هي حامل؟

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

عربي

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني

البنك الأوروبي يعلن تقديمه صفقة تمويل بقيمة 14.7 مليون يورو للأردن

البنك الأوروبي يعلن تقديمه صفقة تمويل بقيمة 14.7 مليون يورو للأردن

&#34;مكافحة الأوبئة&#34; الأميركية تدعو بعدم السفر لفرنسا والأردن وسط مخاوف (كورونا)

"مكافحة الأوبئة" الأميركية تدعو بعدم السفر لفرنسا والأردن وسط مخاوف (كورونا)

مصر: إصدار قرارات جديدة حول صلاة الجنازة

مصر: إصدار قرارات جديدة حول صلاة الجنازة