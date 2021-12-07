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الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني

الإمارات: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني
إطلاق مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الــ 50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 50 درهماً، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وذلك تخليداً لحكام الدولة، ولدورهم التاريخي في توحيدها  تحت راية واحدة.

وبهذه المناسبة، قال منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإمارات: "إن طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهماً، يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لاتحادها والذي تأسس في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1971، ويعد الإصدار الجديد أول ورقة نقدية مصنعة من مادة " البوليمر" يتم تداولها في دولة الإمارات"، وفق (وام).

وأضاف: "أننا نرى في هذا الإصدار إيذاناً بدخول دولة الإمارات مرحلةً جديدةً من تاريخها وعهداً متجدداً بمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أتاحت لنا هذه المناسبة التعبير عن تقديرنا وامتناننا لآبائنا المؤسسين، من خلال طـرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين درهماً احتفاء بمرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات ".

وفي تفاصيل الورقة النقدية، فإن الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة لصورة زايد بن سلطان آل نهيان على الجانب الأيمن، وفي الوسط الصورة التذكارية للآباء المؤسسين بعد توقيع " وثيقة الاتحاد "، وعلى الجانب الأيسر صورة صرح واحة الكرامة - النصب التذكاري لشهداء الإمارات، أما على الوجه الخلفي للورقة فتظهرُ صورة زايد بن سلطان آل نهيان أثناء توقيعه " وثيقة الاتحاد " إضافة إلى صورة متحف الاتحاد الذي شهد قيام الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات لأول مرة.

الجدير ذكره، أن الورقة النقدية الجديدة ستكون متاحة في فروع المصرف المركزي، وأجهزة الصراف الآلي في المستقبل القريب، وستستمر الورقة النقدية من فئة الخمسين درهماً الحالية قيد التداول، كما أنها مضمونة القيمة بموجب القانون.




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