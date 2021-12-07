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إثيوبيا: القوات الحكومية تستعيد ثلاث مدن إستراتيجية

إثيوبيا: القوات الحكومية تستعيد ثلاث مدن إستراتيجية
آبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي
رام الله - دنيا الوطن
أكد آبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الاثنين، أن قوات بلاده استعادت السيطرة على ثلاث مدن إستراتيجية في إقليم أمهرة شمالي البلاد كانت بيد جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقال آبي أحمد في تصريح من إحدى جبهات القتال إن: "القوات الحكومية استعادت مدن ديسي وكومبولتشا وباتي الإستراتيجية، وأحكمت السيطرة على غالبية مناطق إقليم أمهرة وكامل إقليم عفر، كما كبدت مسلحي جبهة تيغراي خسارة فادحة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "ما توغل فيه مسلحو جبهة تيغراي من مناطق في الشهور الخمسة الماضية، استعدناه في 15 يوما"واصفاً جبهة تيغراي بـ"قطاع الطرق والإرهابيين"، متعهداً بالاستمرار في العملية العسكرية حتى القضاء على الجبهة، وفق (الجزيرة نت).

وكانت جبهة تيغراي قد سيطرت على مدينتي ديسي وكومبولتشا قبل أكثر من شهر، ثم هددت بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، وهو ما دفع السلطات الإثيوبية لإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

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