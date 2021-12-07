البنك الأوروبي يعلن تقديمه صفقة تمويل بقيمة 14.7 مليون يورو للأردن

رام الله - دنيا الوطنأفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيقدم صفقة تمويل جديدة بقيمة 14.7 مليون يورو إلى أمانة عمان الكبرى، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز البنية التحتية في الأردن.وسيقدم البنك هذه الصفقة بموجب برنامج الاستجابة لأزمة النفايات الصلبة في أمانة عمان الكبرى، وفق (المملكة).وتتألف صفقة التمويل من قرض لأمانة عمان الكبرى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 7.9 مليون دينار أردني، مدعوماً بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة خمسة مليون يورو.حيث شهدت أمانة عمان الكبرى زيادة كبيرة في كميات النفايات الصلبة التي يستقبلها المكب، مما أدى إلى امتلاء الخلايا في المكب بأسرع من المتوقع.وسيدعم التمويل الجديد أمانة عمان الكبرى في بناء خلية سادسة لزيادة قدرة مكتب الغباوي بمقدار 6 ملايين متر مكعب، ويسد حاجة المدينة لثلاث سنوات مقبلة، كما سيدعم التمويل شراء وتركيب محرك غاز إضافي يتم وصله بنظام الغاز الحالي في المكب.ويتوقع أن تبلغ قدرة محرك الغاز الجديد 1.6 ميغاواط مما سيزيد قدرة الطاقة الإجمالية لتصل إلى 6.4 ميغاواط.