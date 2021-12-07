شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية: جرائم الاحتلال لن تكسر من إرادة شعبنا المتمسكة بالحقوق والثوابت

القوى الوطنية والإسلامية: جرائم الاحتلال لن تكسر من إرادة شعبنا المتمسكة بالحقوق والثوابت
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، اجتماعا قياديا لها بحثت فيه اخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي في فلسطين.

وأكدت القوى على ان جرائم الاحتلال المتصاعدة وخاصة الاعدامات الميدانية التي تجري والامعان في تنفيذ سياسة القتل والتصفية من قبل الاحتلال كما جرى مؤخرا باعدام الفتى محمد شوكت سليمة الذي تمت تصفيته وهو جريح امام انظار الجميع ، الامر الذي يؤكد على ان هذه الفاشية والاجرام لن تكسر من ارادة شعبنا المتمسكة بالحقوق والثوابت والمقاومة والمدافعة عنها.

وأضافت القوى في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: " هذا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لتفعيل قرار الحماية الدولية لشعبنا ووضع آليات تفرض المقاطعة والعقوبات على الاحتلال بديلا لبيانات الشجب والاستنكار وخاصة في ظل تصاعد العدوان في ظل التوسع الاستعماري وهدم البيوت والتهويد والاقتحامات اليومية والاعتقالات وما يتعرض له اسرانا الابطال.

وأشارت إلى أن تراخي ردود افعال المجتمع الدولي وسياسات التطبيع العربي الهزيلة لن تفت من عضد شعبنا في مواصلة معركته مع الاحتلال حتى الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقه في العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

كما وأكدت القوى على اهمية التمسك بفرض سيادة القانون فوق الجميع ورفض ما يمس الحريات العامة وما يجري من محاولات الاعتداء على السلم الاهلي وخطورة اطلاق النار وما تتعرض له الجامعات في محاولات لصرف الانظار عن التناقض الرئيسي مع الاحتلال الى تناقضات ثانوية، مؤكدين على الحوار والتمسك به في حل اية اشكالات او احداث يمكن ان تحدث في ظل هذه الاوضاع الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية معبرين عن اسفنا ورفضنا لما يجري على صعيد الجامعات وما يتطلبه من الارتقاء الى مستوى الامتثال الى العقل والمنطق ونعي شهيد الجامعة الامريكية الذي استشهد في حادثة مرفوضة ومدانة وما يتطلبه الاحتكام الى القانون في حل الخلاف .

وجددت القوى رفضها للمساس بنضال وكفاح شعبنا بما يسمى الارهاب ومحاولات الزج باسم الفصائل وبمؤسسات المجتمع المدني حيث ان من يمارس الارهاب بما فيه ارهاب الدولة المنظم هو الاحتلال .

ودعت القوى على فعالية جماهيرية في دوار المنارة في مدينة رام الله بالتزامن مع الفصائل في قطاع غزة وفي الاراضي المحتلة عام 48 رفضا لقرار الاحتلال محاولة المساس بالمؤسسات الستة والتهديد بما يمكن ان يمهد لاغلاق مقراتها واعتقالات العاملين فيها وهي التي تعمل ضمن القانون الفلسطيني للنهوض باوضاع شعبنا على المستويات كافة .

كما ودعت القوى للفعالية يوم الاثنين 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021  في ميدان المنارة في مدينة رام الله  الساعة الثانية عشر ظهرا رفضا لهذه القرارات الاحتلالية المرفوضة .

ووجهت القوى التحية الى الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة حلول ذكرى الانطلاقة المجيدة مستذكرين عطائهم في اطار الثورة الفلسطينية المعاصرة وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا مستذكرين الشهداء القادة الحكيم جورج حبش وابو علي مصطفى وقائمة كبيرة من الشهداء والاسرى في سبيل حرية واستقلال شعبنا .

كما ووجهت القوى التحية والتبريكات الى الاخوة في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بمناسبة حلول ذكرى انطلاقتهم المجيدة مستذكرين عطائهم في معركة شعبنا ضد الاحتلال وعطائهم المتواصل في مجرى النضال الوطني الفلسطيني مستذكرين الشهداء القادة الشيخ احمد ياسين والرنتيسي وقائمة كبيرة من الشهداء والاسرى والمعاناة في سبيل الحرية والاستقلال.
 

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