الأحمد يحدد موعد انعقاد المجلس المركزي وما سيتناوله





رام الله - دنيا الوطنقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، صباح اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع انعقاد المجلس المركزي في النصف الأول من الشهر القادم، وستتناول دورته الجديدة عدداً من القضايا الإدارية والتنظيمية.وأضاف الأحمد في تصريحٍ لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "أولاً هناك شاغرين في اللجنة التنفيذية بعد وفاة الأخ القائد صائب عريقات واستقالة الأخت حنان عشراوي، لابد من ملء هذين الشاغرين".وأشار إلى أنهم يركزون على حوار بين فصائل منظمة التحرير أولاً، وقيامهم بحوار متواصل مع الرفاق بالجبهة الشعبية، وهناك حوارت أخرى غير اللقاءات التي تمت في الشهر الماضي ستتم في المستقبل القريب قبل انعقاد المجلس المركزي المتوقع انعقاده في النصف الأول من الشهر القادم.