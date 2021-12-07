فرنسا: انهيار مبنى جراء انفجار وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

قال محافظ فار،

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (bfmtv) عن انهيار مبنى من ثلاثة طوابق جراء انفجار، في شارع جان جوريس بمنطقة الميناء ببلدية سانارى سور مير بفرنسا.في بيان صحفي، : "خدمات الطوارئ وصلت على الفور ووجدت رائحة غاز قوية".وأضاف: "تم إنشاء محيط أمني حول منطقة الكارثة وقطع الغاز وإخلاء مبنى يقع في المنطقة المجاورة مباشرة، وفتحت المدينة صالة للألعاب الرياضية لإيواء الضحايا".ولفت فار إلى أن رجال الإطفاء يبحثون عن خمسة أشخاص تحت الأنقاض، أربعة بالغين وطفل، في حين تمت معالجة أربعة مصابين بجروح طفيفة من قبل خدمات الطوارئ.هذا وأوضح ستيفان نيببر، مسؤول الاتصال برجال إطفاء المنطقة، أن "مصدر الانفجار غير معروف حاليا".